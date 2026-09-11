Transport interurbain : la police lance la chasse à la surcharge et au dépassement du gabarit

Les autorités guinéennes renforcent les contrôles routiers pour lutter contre les pratiques susceptibles de favoriser les accidents de la circulation. Depuis plusieurs jours, une mission de la Direction générale de la Police nationale mène des opérations dans différents points d’embarquement de la capitale.

Dans ce cadre, une opération nocturne ciblée a été menée mercredi 9 septembre 2026 à Matam, notamment dans une station servant de point de regroupement aux véhicules de transport interurbain avant leurs départs tardifs.

L’opération était conduite par le commissaire divisionnaire de police N’Faly Alain Camara, directeur central de la Police routière. Elle ciblait notamment la surcharge des véhicules et le dépassement du gabarit autorisé, deux pratiques susceptibles de compromettre la sécurité des passagers et des autres usagers de la route.

« Cette opération s’inscrit dans la volonté ferme de la hiérarchie de lutter efficacement contre le dépassement du gabarit des véhicules de transport interurbain », indique la Police nationale.

L’institution rappelle que la prévention des accidents demeure au cœur de cette démarche. « Notre priorité reste la prévention des accidents de la circulation qui continuent d’endeuiller de nombreuses familles en Guinée », souligne-t-elle.

Cette opération intervient dans un contexte marqué par une série d’accidents de la circulation sur les routes guinéennes, avec de nombreuses pertes en vies humaines enregistrées ces dernières semaines.

Face à cette situation, la Police nationale entend intensifier les contrôles afin de contribuer à une circulation « plus sûre et responsable » sur l’ensemble du territoire.