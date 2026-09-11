Guinée : 3 000 milliards GNF transférés aux EPA/EPS, Bah Oury exige un suivi renforcé

Le gouvernement guinéen veut renforcer le contrôle de l’utilisation des ressources publiques transférées aux établissements publics administratifs et de santé (EPA/EPS). Le Premier ministre Bah Oury estime qu’une revue régulière de ces ressources est nécessaire pour garantir une gestion publique « sérieuse et crédible ».

Lors de la présentation de la Revue annuelle des établissement publics, ce jeudi 10 septembre 2026 à Conakry, le chef du gouvernement a révélé que près de la moitié des transferts budgétaires est destinée au EPA et EPS. « Il s’avère que pratiquement les transferts du budget sur 6 000 milliards de francs guinéens une moitié c’est pour le secteur énergétique et l’autre moitié pour les EPA EPS », a déclaré Amadou Oury Bah.

Face à l’importance de ces ressources, le Premier Ministre insiste sur la nécessité d’un suivi régulier de leur utilisation. « Dans ce contexte, il est indispensable pour une gouvernance sérieuse et crédible que l’État puisse faire de manière régulière la revue de l’utilisation de ces ressources publiques», a-t-il souligné.

Le gouvernement veut également faire entrer pleinement les EPA dans une logique de budget-programme et de performance. « L’objectif principal est de faire entrer pleinement les EPA dans la logique du budget-programme et de la performance », a indiqué le Premier ministre, précisant que « d’ici le 1er janvier 2027, le budget-programme doit devenir une réalité concrète et non plus un simple vœu ».

Pour améliorer ce contrôle, Bah Oury mise sur la digitalisation. Le suivi des établissements publics devra, selon lui, être permanent et s’appuyer sur des outils numériques. « Le suivi doit être continu et s’appuyer sur la digitalisation, devenue indispensable pour éviter le maintien de méthodes obsolètes », a-t-il déclaré.

Dans la perspective de Simandou 2040, le Premier ministre estime que les critères d’évaluation des établissements publics doivent évoluer. « La valeur d’un établissement public ne se mesurera plus à son budget ou à ses effectifs, mais à l’impact réel de ses prestations pour la Nation et les citoyens », a-t-il conclu.