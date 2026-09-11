Hafia-AS Douanes : le match non disputé ce vendredi, le verdict de la CAF attendu

Initialement prévu ce vendredi 11 septembre 2026 à Conakry, le match retour du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF entre le Hafia FC et l’AS Douanes de Mauritanie n’a finalement pas eu lieu. Pour cause, l’équipe visiteuse n’est toujours pas arrivée dans la capitale guinéenne suite à des difficultés logistiques de dernière minute.

Malgré les dispositions prises par le Hafia FC pour accueillir cette affiche continentale, le public du Babata devra patienter avant d’assister au duel retour entre les Vert et Blanc de Dixinn et la formation mauritanienne.

Dans une correspondance adressée à la Fédération Guinéenne de Football (FGF), après saisine de cette dernière par le club guinéen, la Confédération Africaine de Football (CAF) a confirmé que la rencontre ne pouvait pas se tenir à la date initialement prévue.

« Vu que l’équipe visiteuse n’a pas pu voyager, nous souhaitons vous informer que le match en question ne sera pas joué comme prévu. Le cas sera soumis à la Commission d’organisation des compétitions interclubs et du système d’octroi des licences des clubs de la CAF. La décision de cette Commission vous sera communiquée en temps utile », indique le communiqué relayé par la FGF ce vendredi matin.

Un problème logistique à l’origine

Selon les informations disponibles, l’AS Douanes devait arriver à Conakry dans la soirée du jeudi. Mais le vol spécial prévu pour transporter la délégation mauritanienne aurait été confronté à un problème technique au dernier moment à l’aéroport de Nouakchott.

De son côté, le Hafia FC avait déjà finalisé plusieurs dispositions liées à l’organisation de la rencontre. Le club guinéen avait notamment tenu la conférence de presse d’avant-match, préparé la logistique autour de l’équipe, lancé la vente des billets et participé à la réunion technique prévue jeudi matin, à laquelle aucun représentant du club mauritanien n’avait pris part.

La CAF doit désormais trancher

La suite de cette affaire repose désormais entre les mains de la Commission compétente de la CAF, qui devra statuer sur les suites à donner à cette rencontre.

Plusieurs options pourraient être envisagées, notamment un éventuel report du match ou une décision administrative conformément aux règlements des compétitions interclubs de la CAF.

Pour rappel, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul (2-2) lors de la manche aller disputée la semaine dernière en Mauritanie.