« Chaque franc guinéen mobilisé doit être rattaché à un résultat » : Mariama Ciré Sylla durcit l’exigence de performance des EPA

Le gouvernement guinéen veut améliorer la gestion des établissements publics administratifs (EPA). La ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla estime que les moyens accordés aux établissements publics doivent se traduire par des résultats concrets pour les citoyens.

Lors de la présentation de la Revue annuelle des établissements publics, la ministre a insisté sur la nécessité de mieux suivre les moyens accordés par l’État. « Nos établissements publics administratifs et scientifiques interviennent dans des domaines essentiels de l’action publique et mobilisent des ressources importantes de l’État pour accomplir leurs missions », a-t-elle rappelé.

Pour Mariama Ciré Sylla, les établissements doivent être capables de transformer les ressources reçues en résultats concrets. « La question qui doit désormais guider notre action est celle de leur capacité à transformer ces moyens en résultats concrets et en services de qualité pour nos concitoyens », a-t-elle déclaré, souhaitant que l’utilisation des ressources de l’État soit mieux suivie. « Chaque franc guinéen mobilisé doit, autant que possible, être rattaché à un résultat et à une amélioration du service rendu à l’usager », a-t-elle souligné.

Cette exigence concerne aussi les responsables des établissements publics. Pour la ministre, ils doivent avoir des objectifs précis et rendre compte de leur gestion. « Les dirigeants des établissements publics doivent disposer d’objectifs clairs et rendre compte de leur gestion. C’est toute la chaîne de responsabilité qu’il convient de consolider », a-t-elle affirmé.

Au-delà des résultats,Mariama Ciré Sylla insiste sur le respect des règles de gestion. Le statut d’établissement public impose, selon elle, une attention particulière dans l’utilisation de l’argent de l’État. « Il implique une rigueur particulière dans l’utilisation des deniers publics. Notre objectif est de garantir le respect des règles essentielles de gouvernance, la disponibilité de l’information nécessaire à la prise de décision et l’efficience des moyens accordés par l’État », a-t-elle indiqué tout en souhaitant que les recommandations de la revue soient suivies dans le temps.

« Je souhaite que les recommandations issues de cette revue alimentent une feuille de route hiérarchisée et suivie dans le temps », a-t-elle déclaré.

Cette volonté intervient après neuf ans d’interruption de la revue. L’exercice a porté sur 119 établissements publics employant plus de 13 000 agents et couvrant trois exercices budgétaires. Pour elle, cette évaluation doit donc servir de base à des mesures concrètes. « Mais cette revue doit impérativement déboucher sur des suites concrètes et des améliorations palpables », a-t-elle insisté.