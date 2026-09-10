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Kassory autorisé à se soigner à l’étranger : « C’est le droit qui a triomphé », se réjouit Me Bérété

Mamadou Saidou Diallo
2 min de lecture
Me Sidiki Bérété, avocat de Kassory et Diané

Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a autorisé l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à quitter la Guinée afin de poursuivre des soins médicaux à l’étranger.

Cette décision est accueillie favorablement par la défense de l’ancien chef du gouvernement, qui y voit une mesure allant dans le sens du respect de ses droits et de la prise en compte de son état de santé.

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Interrogé par Guinee360, Me Sidiki Bérété, l’un des avocats de Kassory Fofana, s’est réjoui de cette autorisation.

« Dieu merci, mieux vaut tard que jamais. C’est le droit qui a triomphé. C’est la victoire du droit, parce que la santé n’a pas de prix », a déclaré l’avocat.

Selon Me Bérété, cette autorisation devrait permettre à son client de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé.

« Inch’Allah, il est toujours convalescent. Nous allons profiter de cette mesure pour qu’il se soigne de façon appropriée », a-t-il ajouté.

L’avocat appelle par ailleurs les autorités judiciaires à poursuivre leurs efforts dans le respect des principes de droit et d’impartialité dans le traitement des procédures en cours.

« Nous souhaitons que le droit triomphe, que chacun se limite au droit. Il n’y a pas de gratitude à avoir : si chacun se limite à agir conformément à la loi, je crois que la cité s’en porte bien », a insisté Me Sidiki Bérété.

Il invite également les acteurs de la justice à « redoubler d’efforts » et à faire preuve de « beaucoup de courage pour être impartiaux dans le traitement des dossiers ».

Condamné en appel à 5 ans d’emprisonnement ferme, Kassory Fofana a été déclaré non coupable des faits de détournement de deniers publics en appel. En revanche, la Cour l’a reconnu coupable d’enrichissement illicite et l’a condamné à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement.

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