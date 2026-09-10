Kassory autorisé à se soigner à l’étranger : « C’est le droit qui a triomphé », se réjouit Me Bérété

Le parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a autorisé l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à quitter la Guinée afin de poursuivre des soins médicaux à l’étranger.

Cette décision est accueillie favorablement par la défense de l’ancien chef du gouvernement, qui y voit une mesure allant dans le sens du respect de ses droits et de la prise en compte de son état de santé.

Interrogé par Guinee360, Me Sidiki Bérété, l’un des avocats de Kassory Fofana, s’est réjoui de cette autorisation.

« Dieu merci, mieux vaut tard que jamais. C’est le droit qui a triomphé. C’est la victoire du droit, parce que la santé n’a pas de prix », a déclaré l’avocat.

Selon Me Bérété, cette autorisation devrait permettre à son client de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé.

« Inch’Allah, il est toujours convalescent. Nous allons profiter de cette mesure pour qu’il se soigne de façon appropriée », a-t-il ajouté.

L’avocat appelle par ailleurs les autorités judiciaires à poursuivre leurs efforts dans le respect des principes de droit et d’impartialité dans le traitement des procédures en cours.

« Nous souhaitons que le droit triomphe, que chacun se limite au droit. Il n’y a pas de gratitude à avoir : si chacun se limite à agir conformément à la loi, je crois que la cité s’en porte bien », a insisté Me Sidiki Bérété.

Il invite également les acteurs de la justice à « redoubler d’efforts » et à faire preuve de « beaucoup de courage pour être impartiaux dans le traitement des dossiers ».

Condamné en appel à 5 ans d’emprisonnement ferme, Kassory Fofana a été déclaré non coupable des faits de détournement de deniers publics en appel. En revanche, la Cour l’a reconnu coupable d’enrichissement illicite et l’a condamné à une peine de trois ans et neuf mois d’emprisonnement.