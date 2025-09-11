La Guinée vient de franchir une étape majeure dans sa stratégie d’intégration sur la scène numérique internationale. La ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Rose Pola Pricemou, a été nommée membre du Digital Innovation Board, le Conseil d’administration de l’innovation numérique de l’Union internationale des télécommunications (UIT).

L’annonce a été faite le mercredi 10 septembre 2025, depuis le siège de l’organisation à Genève. Cette instance réunit des dirigeants de haut niveau issus de plusieurs pays, dont le Portugal et l’Afrique du Sud, afin de définir les grandes orientations mondiales en matière d’innovation numérique.

Le Digital Innovation Board s’appuie sur cinq axes stratégiques :

anticiper l’évolution des technologies, des politiques publiques et des dynamiques d’innovation ;

mettre le savoir-faire technologique au service de biens publics mondiaux grâce à l’innovation ouverte et aux partenariats ;

accélérer l’adoption de l’entrepreneuriat numérique et favoriser l’inclusion socio-économique des talents ;

promouvoir des politiques agiles qui stimulent l’expérimentation et attirent les investissements ;

encourager la collaboration et les synergies pour renforcer la compétitivité des économies numériques.

En rejoignant ce conseil, la ministre Pricemou représentera non seulement la Guinée mais aussi l’Afrique. Ses priorités porteront sur l’inclusion numérique des populations, la réduction de la fracture digitale et la valorisation de l’innovation technologique comme levier d’opportunités pour les jeunes et les femmes.

Cette nomination est perçue comme une reconnaissance du rôle croissant de la Guinée dans la gouvernance numérique mondiale et un signal fort de son engagement à peser dans les débats internationaux sur l’avenir du digital.