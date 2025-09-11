Conakry s’apprête à vibrer au rythme d’une arrivée exceptionnelle. La star planétaire de la musique africaine, Youssou N’Dour, posera ses valises dans la capitale guinéenne le 18 septembre 2025, à l’occasion de la 4ᵉ édition du Business Talk Afrique.

C’est la structure SAKOM, organisatrice de l’événement, qui a officialisé la nouvelle. Dans son communiqué, elle souligne que Youssou N’Dour ne se résume pas seulement à une carrière artistique hors norme. L’homme est aussi entrepreneur, ancien ministre et ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, incarnant, selon SAKOM, « une véritable success-story africaine » et demeurant « une source d’inspiration pour des générations d’artistes, d’entrepreneurs et de jeunes leaders ».

La présence du chanteur sénégalais promet déjà de marquer les esprits et de donner un éclat particulier à cette rencontre où innovation, leadership et fierté africaine seront au rendez-vous.