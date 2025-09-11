Le rappeur franco-guinéen Mamadou Alpha Diallo, alias Black M a été sanctionné en Côte d’Ivoire après avoir été reconnu coupable d’avoir utilisé son téléphone portable au volant. La Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) lui a infligé une interdiction de conduire sur l’ensemble du territoire ivoirien pour une durée de trois mois, à compter du 10 septembre 2025.

À l’issue de cette suspension, l’artiste sera placé sous observation pendant trois mois supplémentaires. Durant toute la période de sanction, il devra participer aux journées de sensibilisation à la sécurité routière, organisées chaque mois du 3 au 10, et relayer ses actions de prévention auprès de sa communauté sur les réseaux sociaux.

Il convient de rappeler que, lorsqu’il circulait sur l’axe Grand-Lahou – Dabou, il a été flashé à 206 km/h. Son permis de conduire lui a alors été retiré à titre conservatoire, dans l’attente de sa comparution devant la commission spéciale de suspension.