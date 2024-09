Le gouvernement a annoncé, en conseil interministériel du mardi 10 septembre 2024, la mobilisation de 10 milliards GNF pour venir en aide aux victimes des récentes inondations qui ont frappé le pays.

Depuis deux semaines, le pays est confronté à des pluies torrentielles qui ont provoqué des inondations dévastatrices, laissant de nombreuses familles sans abri et détruisant des infrastructures essentielles. Dans son discours, le Premier ministre Bah Oury a salué l’engagement des ministres et des équipes de secours pour leur réponse rapide et efficace face à cette crise. Il a également rappelé les mesures d’urgence mises en place pour répondre aux besoins immédiats des populations affectées.

Selon le bilan provisoire publié le samedi 24 août par l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), 3 437 ménages ont été touchés par les inondations, soit un total de 17 185 personnes impactées, dont deux décès déplorés.

Les inondations ont également causé des dégâts importants dans les villes de Kindia, Forécariah, Coyah, ainsi que dans plusieurs villages de la Haute Guinée. Face à cette situation, le Premier ministre a insisté sur l’importance de l’unité et de la solidarité nationale pour aider les citoyens victimes de cette catastrophe naturelle.