Le général Mamadi Doumbouya a regagné Conakry, ce mercredi 11 septembre 2024, après avoir pris part à la 9e édition du Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC) à Pékin. À son retour, une foule impressionnante s’est rassemblée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré pour lui réserver un accueil chaleureux et festif.

Annoncé à 12h GMT, le général Mamadi Doumbouya a regagné Conakry aux environs de 15h30’. Habillé en costume noir, le rouge-jaune-vert sur le coup, il a trôné sur l’un des nombreux véhicules blindés de la garde présidentielle, profitant pour saluer ses compatriotes.

Malgré la longue attente, l’aéroport international Ahmed Sékou a vu affluer des milliers de personnes. Les mouvements de soutien au président de la transition avaient massivement mobilisé leurs membres pour marquer l’événement. Des pancartes, des banderoles et des slogans en faveur du général Doumbouya dominaient l’atmosphère. Des groupes comme “La paix pour soutenir les actions du général Mamadi Doumbouya”, “Général Mamadi Doumbouya notre choix”, “Programme Simandou 2040”, “Mouvement des jeunes djallonkés et amis pour la défense des acquis de la République”, ou encore le “Mouvement Hadja Laguinée” se sont distingués par leur présence.

Les chants traditionnels et modernes se mêlaient aux danses en l’honneur de celui que beaucoup considèrent comme “l’homme providentiel”. Certains n’ont pas hésité à brandir des pancartes affichant des slogans comme “Je jure le général de corps d’armées président Mamadi Doumbouya est une bénédiction pour la Guinée” et “Il doit rester”.

Un dispositif sécuritaire impressionnant

Face à cette mobilisation massive, un important dispositif sécuritaire avait été mis en place pour encadrer l’événement. Les agents des forces spéciales, unité d’élite de la garde présidentielle, ainsi que les forces du GIGN étaient visibles sur les lieux. Ce dispositif, qui a également accompagné le cortège officiel, s’est déployé tout au long du trajet entre l’aéroport et le palais Mohamed V, résidence présidentielle, où le général Doumbouya devait se rendre directement à son arrivée.

Le retour du général Doumbouya fait suite à une visite en Chine, où il a participé aux travaux du 9e Forum sur la Coopération Sino-Africaine (FOCAC). Ce forum, qui réunit les dirigeants africains et chinois, vise à renforcer les liens économiques, politiques et culturels entre la Chine et le continent africain. Durant son séjour, le président de la transition guinéenne a eu l’occasion de rencontrer de hauts responsables chinois, notamment pour discuter des investissements dans le secteur des infrastructures et de l’exploitation minière, secteurs clés pour le développement économique de la Guinée.

Le général Doumbouya a également visité des installations industrielles de Baowu Steel, le géant mondial de l’acier engagé dans l’exploitation du minerai de fer de Simandou.

Un avenir incertain à l’approche des échéances électorales

Malgré cet accueil chaleureux, le retour du général Doumbouya à Conakry intervient à un moment charnière de la transition guinéenne. Alors que des voix s’élèvent pour encourager sa candidature à la prochaine élection présidentielle, d’autres, comme l’opposant Cellou Dalein Diallo, mettent en garde contre cette éventualité, considérée comme un risque pour la démocratie.

Pour l’instant, le général Doumbouya maintient son engagement initial de ne pas se présenter à l’élection présidentielle qui doit marquer la fin de la transition. Toutefois, la question reste en suspens, et l’accueil massif qui lui a été réservé pourrait bien raviver les spéculations sur une éventuelle candidature du tombeur d’Alpha condé.