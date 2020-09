En séjour à Dakar au Sénégal, le président de l’UFDG a accordé ce vendredi 10 septembre 2020, une interview à nos confrères du site Seneweb.

A l’entame, Cellou Dalein Diallo est revenu sur ses motivations à se porter candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

Pour l’ancien premier ministre, c’est le peuple de Guinée qui réclame sa participation à cette échéance électorale afin de battre le candidat de la mouvance présidentielle.

«Aujourd’hui, c’est le peuple même qui dit qu’il faut que Cellou revient, il faut qu’on essaie Cellou aussi. On a eu tort de laisser Alpha arbitrairement retarder la Guinée. Aujourd’hui, il y a une adhésion massive de Guinéens que j’enregistre en Haute Guinée, à Kankan, à Siguiri partout tout le monde me réclame», se félicite Dalein

Cependant, cette adhésion massive de la population notamment de la Haute Guinée au projet de société de l’UFDG n’est pas fortuite croît savoir Dalein.

«Mon bilan lorsque j’étais ministre, les gens se souviennent que j’ai été un ministre intègre qui a mené des réalisations qui sont encore visibles sur le terrain», fait remarquer l’ancien ministre des travaux publics

Cellou souligne que, malgré la campagne menée par Alpha Condé qui le présente comme étant un communautariste, «les gens savent que je suis un républicain attaché aux principes et aux règles de la démocratie et l’État de droit, attaché à l’égalité des citoyens et à la fraternité entre tous les enfants du pays indépendamment de leurs appartenance ethnique et même politique », tente t-il de rassurer

Par ailleurs, le candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée se dit convaincu de sa capacité de battre Alpha Condé, qui, selon ses propres termes, n’a jamais remporté une élection en Guinée depuis 2010.

«Moi je n’ai pas perdu beaucoup d’élections en Guinée grâce à la confiance de la population. Mais Alpha Condé ne compte que sur la fraude. Si non il n’a jamais gagné une élection ni en 2010 parce qu’en 2015 il n’y a pas eu d’élection. En 2020, je sens que les Guinéens veulent le dégager », déclare le leader de l’UFDG avec un ton ferme