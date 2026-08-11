« Une personne perdue est de trop » : Mohamed Lamine Sy Savané réagit au drame de Hafia 1

Au lendemain de l’effondrement d’un immeuble en construction à Hafia 1, dans la commune de Dixinn à Conakry, le ministre de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mohamed Lamine Sy Savané, s’est rendu sur les lieux du drame dans la matinée de ce mardi 11 août 2026. L’effondrement, survenu dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 août, aux environs de 2 heures du matin, a fait quatre morts et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire communiqué par les autorités. Neuf personnes ont été extraites des décombres par les équipes de secours mobilisées sur place.

Présent sur les lieux, le ministre de l’Habitat a, au nom du chef de l’État et du Premier ministre, présenté ses condoléances à la famille des victimes. « Tout d’abord, je voudrais présenter, au nom du chef de l’État et au nom de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les sincères condoléances du gouvernement à la famille Cissé », a déclaré Mohamed Lamine Sy Savané.

Selon le ministre, les services de secours, l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), l’administration du territoire ainsi que les services compétents du ministère de l’Habitat ont été mobilisés pour porter assistance aux personnes ensevelies. « Nous avons réussi à extraire neuf personnes. Nous avons enregistré quatre morts, malheureusement. Nous gardons l’espoir qu’à la fin de la fouille nous allons retrouver d’autres survivants », a-t-il indiqué.

Le ministre dénonce la reprise des travaux

Mohamed Lamine Sy Savané a également évoqué la reprise des travaux sur le chantier, alors que le gouvernement avait annoncé la suspension des activités de construction dans le Grand-Conakry et dans plusieurs grandes villes du pays.

Selon lui, les travaux sur cet immeuble avaient repris la veille du drame. « Conformément au communiqué du gouvernement qui suspendait tous les travaux dans le Grand-Conakry et dans les autres grandes villes, ce chantier a connu malheureusement une reprise hier. Comme pour répondre, l’effondrement s’en est suivi », a-t-il déclaré.

Cette situation pourrait faire partie des éléments examinés dans les rapports qui seront établis afin de déterminer les circonstances exactes de l’effondrement. Le ministre a par ailleurs indiqué que les populations riveraines avaient été alertées sur les risques liés à l’immeuble. Malgré ces avertissements, certaines personnes auraient continué à fréquenter les lieux, notamment durant la nuit. « Une personne perdue est de trop », a déploré Mohamed Lamine Sy Savané, avant d’appeler les citoyens à respecter les consignes de sécurité et les instructions des autorités.

Il a notamment exhorté les populations de Conakry, mais aussi celles de l’intérieur du pays, à faire preuve de davantage de vigilance face aux risques liés aux bâtiments en construction. « Une fois encore, nous demandons à tous nos concitoyens de respecter les instructions, les communiqués et les consignes données par les services compétents », a-t-il insisté.

Face à ce nouveau drame, le ministre de l’Habitat a annoncé une collaboration entre plusieurs départements gouvernementaux, notamment ceux chargés de l’Administration du territoire, de la Sécurité, de l’Habitat, de l’Environnement et de la Défense. « Nous allons travailler, prendre en charge les conclusions des différents rapports », a assuré Mohamed Lamine Sy Savané.

Les opérations de secours et de fouille se poursuivent afin de vérifier qu’aucune autre personne ne se trouve encore sous les décombres. Le bilan, encore provisoire, pourrait évoluer au terme des recherches.