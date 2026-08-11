Conakry : 4 morts et des blessés dans l’effondrement d’un immeuble à Hafia 1

Moins d’un mois après l’effondrement d’un immeuble de R+9 à Demoudoula, ayant fait 8 morts et plusieurs blessés, un autre immeuble s’est affaissé dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 août 2026 au quartier Hafia 1 dans la commune de Dixinn à Conakry.

Selon les chiffres officiels communiqués ce matin par les autorités sur place, le drame a fait quatre morts et cinq blessés, selon le bilan provisoire.

Les neuf personnes qui se trouvaient sous les décombres ont toutes pu être extraites par les secours.

Les blessés ont été évacués d’urgence dans les structures sanitaires à bord d’ambulances pour les premiers soins.