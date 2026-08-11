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Conakry : 4 morts et des blessés dans l’effondrement d’un immeuble à Hafia 1

Alphonse Iffono
1 min de lecture

Moins d’un mois après l’effondrement d’un immeuble de R+9 à Demoudoula, ayant fait 8 morts et plusieurs blessés, un autre immeuble s’est affaissé dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 août 2026 au quartier Hafia 1 dans la commune de Dixinn à Conakry.

Selon les chiffres officiels communiqués ce matin par les autorités sur place, le drame a fait quatre morts et cinq blessés, selon le bilan provisoire.

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Les neuf personnes qui se trouvaient sous les décombres ont toutes pu être extraites par les secours.

Les blessés ont été évacués d’urgence dans les structures sanitaires à bord d’ambulances pour les premiers soins.

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