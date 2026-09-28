Éliminatoires CAN 2027 : les favoris au rendez-vous, le Sénégal accroché, la Guinée déjà sous pression

La première journée des éliminatoires de la CAN 2027 s’est achevée ce samedi 26 septembre 2026 avec les deux dernières rencontres du groupe D. Le Kenya et l’Érythrée se sont quittés sur un nul (1-1), avant que l’Afrique du Sud ne s’impose face à la Guinée (2-1) à l’Orlando Stadium de Johannesburg. Une première journée prolifique, avec 65 buts inscrits en 24 rencontres disputées.

Clap de fin pour le premier acte des qualifications à la CAN 2027. Après quatre jours de compétition, les 24 premières rencontres ont livré leur verdict, avec 19 victoires et 5 matchs nuls. Plusieurs favoris ont réussi leur entrée en lice, tandis que certaines sélections, à l’image du Sénégal, ont laissé échapper des points précieux.

Les cadors au rendez-vous

Démarrée le 24 septembre, cette première journée a été marquée par les débuts réussis de plusieurs grandes nations africaines.

La plupart des équipes attendues ont répondu présentes en décrochant leur première victoire dans ces éliminatoires.

C’est notamment le cas de la Côte d’Ivoire, victorieuse du Ghana (2-0) à Bouaké. Les Éléphants ont ainsi parfaitement lancé leur campagne sous les ordres d’Hervé Renard.

Le Maroc, tenant du titre de la dernière CAN dans l’attente de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), attendue le 8 octobre prochain, a également bien débuté en dominant le Gabon (2-0) à Rabat. Noussair Mazraoui et Soufiane Rahimi ont inscrit les deux buts de la rencontre.

D’autres prétendants ont également tenu leur rang. La République démocratique du Congo a pris le dessus sur la Guinée équatoriale (2-0) à Kinshasa, tandis que le Cameroun s’est imposé face aux Comores (3-1). L’Algérie a, de son côté, dominé la Zambie (3-1). Le Mali a également réussi son entrée en lice en battant le Cap-Vert (3-1), alors que le Nigeria a renversé Madagascar (2-1).

Le Sénégal accroché par le Mozambique

La principale surprise de cette première journée est venue de Maputo, où le Sénégal a été tenu en échec par le Mozambique (1-1).

Pour sa première rencontre officielle à la tête des Lions de la Teranga, Patrick Vieira doit ainsi se contenter d’un point. Un résultat qui place déjà les Sénégalais dans l’obligation de réagir lors de leur prochain rendez-vous face à l’Éthiopie, mardi 29 septembre.

La Guinée déjà sous pression

Battue par l’Afrique du Sud (2-1) à Johannesburg, la Guinée devra rapidement réagir pour ne pas compromettre son début de campagne.

Le Syli national recevra le Kenya le 1er octobre à Conakry pour son deuxième match dans le groupe D. Une victoire permettrait aux hommes de Paulo Duarte de décrocher leurs premiers points et de se relancer dans la course à la qualification.

Dans ce groupe, le Kenya est déjà qualifié pour la phase finale en tant que pays co-organisateur de la CAN 2027. Une seule autre sélection du groupe décrochera donc son billet pour la compétition.

Place à la deuxième journée

La deuxième journée des éliminatoires débutera le lundi 28 septembre avec plusieurs rencontres au programme.

La majorité des matchs de cette deuxième levée se disputeront jusqu’au jeudi 1er octobre. Toutefois, la rencontre Angola-Malawi, initialement prévue dans cette fenêtre, est programmée au 6 octobre. La deuxième journée s’étalera donc au-delà du 1er octobre.

Pour plusieurs sélections battues lors de la première journée, l’objectif sera désormais de décrocher leurs premiers points. Parmi elles, la Guinée, qui devra profiter de la réception du Kenya pour lancer véritablement sa campagne.