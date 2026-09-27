Thierno Saïdou Diakité : « La défaite contre l’Afrique du Sud va compliquer la qualification de la Guinée »

Le consultant sportif guinéen Thierno Saïdou Diakité n’a pas été convaincu par la prestation du Syli national face à l’Afrique du Sud, ce samedi 26 septembre, lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. Battue (2-1) par les Bafana Bafana, la Guinée voit sa course à la qualification se compliquer.

À quelques jours de la réception du Kenya, le 1er octobre au stade du 28-Septembre de Conakry, Thierno Saïdou Diakité appelle le sélectionneur Paulo Duarte à apporter des corrections, notamment au milieu de terrain et en défense. Il se prononce également sur les tarifs fixés pour l’accès au stade, qu’il juge « dissuasifs ».

Entretien!

Guinée360 : Le Syli national s’est incliné (2-1) face à l’Afrique du Sud pour son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2027. Quel regard de spécialiste portez-vous sur la prestation de l’équipe guinéenne ?

Thierno Saïdou Diakité : Avec un peu plus d’engagement, on aurait pu éviter cette défaite (2-1). Ensuite, je l’avais déjà souligné lors de notre dernier entretien : notre entraîneur n’est plus au stade des essais. Il devrait désormais avoir une colonne vertébrale bien établie dans sa tête.

Il y a des joueurs qui étaient sur le banc et qui, à mon avis, devraient débuter les matchs. Il faut donc désormais davantage de stabilité dans les choix et dans l’organisation de l’équipe.

Le Syli recevra le Kenya, le 1er octobre, au stade du 28-Septembre de Conakry. Après cette première journée, comment analysez-vous les chances de la Guinée dans la course à la qualification ?

La défaite concédée contre l’Afrique du Sud va compliquer la route vers la qualification dans ce groupe. Avec le match nul entre l’Érythrée et le Kenya, cette situation nous oblige à battre le Kenya avec un écart assez important à Conakry afin d’améliorer notre classement dans le groupe, où nous sommes provisoirement derniers.

Il faudra donc impérativement prendre les trois points contre le Kenya. Ce match est très important pour relancer la Guinée dans cette course à la qualification.

À votre avis, quels sont les principaux ajustements que le sélectionneur Paulo Duarte doit apporter à l’équipe pour améliorer sa performance face au Kenya ?

Des corrections doivent être apportées au milieu de terrain et en défense. Il faut surtout trouver davantage d’équilibre dans ces deux secteurs. Le milieu de terrain doit être plus efficace dans la récupération et dans l’animation du jeu, tandis que la défense doit gagner en solidité et en concentration.

Le sélectionneur doit également tirer les enseignements du match contre l’Afrique du Sud et revoir certains de ses choix, notamment concernant les joueurs appelés à débuter. Comme je l’ai dit, il n’est plus au stade des essais. Il faut maintenant dégager une équipe-type et une organisation qui permettent au Syli d’être plus performant.

La FEGUIFOOT a fixé les tarifs des billets pour cette rencontre à 100 000 GNF pour les Gradins Virage, 200 000 GNF pour les Gradins Jaune, 300 000 GNF pour la Tribune Couverte et 2 000 000 GNF pour le Siège Premium. Ces prix suscitent des réactions chez les supporters. En tant que consultant sportif, comment appréciez-vous cette grille tarifaire ?

Il faut reconnaître que d’importants investissements ont été réalisés pour la rénovation du stade du 28-Septembre de Conakry. À mon humble avis, il serait judicieux de trouver un juste équilibre entre les contraintes de rentabilité du stade et le pouvoir d’achat du Guinéen moyen.

Les tarifs actuels sont dissuasifs et ne permettront pas à plusieurs jeunes d’accéder au stade. Or, pour un match du Syli national, il est important de permettre au plus grand nombre de supporters, notamment aux jeunes, de venir soutenir l’équipe.

Pour ce qui concerne le Siège Premium, j’aurais personnellement opté pour un tarif de 1 000 000 de francs guinéens.