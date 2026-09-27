Éliminatoires CAN 2027 : le Syli National bloqué à Johannesburg

Plus de 24 heures après sa défaite face à l’Afrique du Sud, le Syli National est toujours bloqué à Johannesburg. Faute de vol, la délégation guinéenne, qui devait regagner Conakry ce dimanche, reste à l’hôtel.

Après son entrée en lice ratée ce samedi 26 septembre face aux Bafana Bafana (2-1), le retour du Syli National à Conakry tarde à s’effectuer.

Quelques heures après le coup de sifflet final, Serhou Guirassy et ses coéquipiers devaient embarquer pour regagner la capitale guinéenne. Mais l’autorisation d’atterrissage à l’aéroport international OR Tambo de Johannesburg fait toujours l’objet de démarches.

Selon le journaliste sportif guinéen et officier média de la CAF, Tanou Diallo, plusieurs acteurs sont mobilisés pour faciliter les formalités. Parmi eux, la CAF, le secrétaire général de la FEGUIFOOT, Ibrahima Blasco Barry, ainsi que l’ambassadeur de Guinée en Afrique du Sud, Me Moriba Alain Koné.

Malgré les différentes démarches entreprises, la situation reste bloquée. La délégation guinéenne est toujours à son hôtel à Johannesburg, dans l’attente d’une solution pour rejoindre Conakry.

Un contretemps avant Guinée-Kenya

Cet incident intervient à quelques jours de la rencontre cruciale prévue le 1er octobre prochain à Conakry face au Kenya.

Alors que le Syli National est déjà condamné à réagir après sa défaite contre l’Afrique du Sud, ce contretemps complique davantage la préparation des hommes de Paulo Duarte.

La délégation guinéenne devait en effet regagner Conakry ce dimanche matin afin de poursuivre sa préparation en vue de cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite par le Ministère des sports et la Fédération Guinéenne de Football. Les prochaines heures s’annoncent cruciales pour Serhou Guirassy et ses coéquipiers toujours bloqués dans un réceptif hôtelier à Johannesburg.