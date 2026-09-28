AUJOURD'HUI

AUJOURD’HUI : 28 septembre 1958, la Guinée dit « Non » à De Gaulle

Elhadj Boubacar
2 min de lecture
Des guinéens procèdent au dépouillement après le vote du referendum sur la nouvelle Constitution, proposée par le Général De Gaulle, referendum qui a donné naissance à la Vème République, le 28 septembre 1958, à Conakry. La nouvelle Constitution qui réduit le pouvoir du Parlement et renforce celui du président, qui sera désormais élu au suffrage universel, a été approuvée à 82,60 % des suffrages exprimés. People count the votes during the referendum for the new constitution which led to the V Republic, 28 September 1958, in Guinea. / AFP PHOTO / STAFF

Arrivé à Conakry en août 1958, pour proposer aux leaders de la Guinée, le projet de nouvelle communauté française d’Afrique, l’homme du 13 mai 1958 quittera Conakry ce 25 août 1958 très déçu du discours et de la vision politique de Sekou Touré.

Après le discours de Sekou Touré face à De Gaulle, tout le monde s’attendait à un vote massif pour le « Non » à la communauté franco-africaine en ce jour de referendum. C’est donc ce 28 septembre 1958 que s’est tenu ce referendum dans toutes les colonies françaises de l’Afrique Occidentale Française (AOF), de l’Afrique Equatoriale Française (AEF) et les colonies françaises d’Outre-mer.

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Au cours de ce referendum, la Guinée contrairement à toutes les autres colonies africaines, vote « Non » à 95,2% alors que partout ailleurs, le « Oui » l’a remporté à plus de 90% à l’exception de Madagascar (77%), du Niger (78%) et de Djibouti (75%).

Vidéo de publication des résultats du référendum du 28 septembre 1958

Après ce vote, la Guinée obtient son indépendance le 2 octobre 1958 et devient ainsi la première colonie française d’Afrique à recouvrer son indépendance. Sekou Touré prend les rênes du pays pour les 26 prochaines années.

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