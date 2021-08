Publicité

Une semaine après la fin des examens nationaux, l’heure est au bilan. Selon le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, plus de 800 téléphones ont été saisis dans les mains des candidats au baccalauréat cette année. Pour Alpha Amadou Bano Barry, ces téléphones saisis seront audités afin de démanteler les réseaux qui créent les groupes Whatsapp.

A en croire le ministre Bano Barry, ces infractions ne resteront pas impunies. A part les candidats, plusieurs surveillants en situation de fraude ont été éliminés.

«Cette année, on a eu 120 candidats pris en salles et exclus en situation de fraude au niveau du baccalauréat. Lorsqu’à la porte de l’école un téléphone est récupéré sur un candidat, il n’est pas éliminé. Lorsque le téléphone est pris en situation de classe, utilisé ou pas, il est éliminé. Et lorsqu’un téléphone est pris dans une salle de classe, les surveillants sont renvoyés. Nous avons renvoyé 24 surveillants, et ils ne surveilleront pas les examens en Guinée pendant les trois prochaines années», a déclaré le ministre.