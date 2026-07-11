Assemblée nationale de Guinée : Mamadi Doumbouya convoque la séance inaugurale de la dixième législature

Le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a convoqué la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée nationale, issue des élections législatives du 31 mai 2026. L’annonce a été faite à travers un décret lu ce vendredi 10 juillet à la télévision nationale.

Selon ce décret, la première session de la nouvelle législature se tiendra le vendredi 17 juillet 2026 au Palais du Peuple, à Conakry.

Cette séance inaugurale sera exclusivement consacrée à l’installation officielle des députés élus et à la mise en place du Bureau de l’Assemblée nationale, première étape du fonctionnement de la nouvelle institution parlementaire.

Cette convocation marque une étape majeure dans le processus de retour à l’ordre constitutionnel engagé avec l’entrée en vigueur de la Constitution du 21 septembre. Après les élections communales et l’installation progressive des exécutifs locaux, la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale permettra à la Guinée de renouer avec un Parlement élu, chargé d’exercer le pouvoir législatif, de contrôler l’action du gouvernement et d’assurer la représentation du peuple.

L’installation des députés ouvrira ainsi la voie au démarrage effectif des activités parlementaires de cette nouvelle législature, près de cinq ans après la création du Conseil national de la Transition (CNT), qui avait exercé les fonctions législatives durant la période de transition.