Sommet de la CEDEAO : Mamadi Doumbouya attendu à Freetown pour son premier rendez-vous avec les chefs d’État ouest-africains

Le président guinéen Mamadi Doumbouya est attendu le 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, pour participer à la 69ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Initialement programmée à la mi-juin, cette rencontre régionale a été reportée à la demande du président sierra-léonais Julius Maada Bio, président en exercice de l’organisation, qui a fixé la nouvelle date au 19 juillet.

Cette participation marquera une étape symbolique pour la Guinée : il s’agira de la première présence de Mamadi Doumbouya à un sommet de la CEDEAO depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021. Elle consacre également le retour officiel de Conakry dans les instances décisionnelles de l’organisation sous-régionale.

L’annonce a été faite le 30 juin 2026 par l’ambassadeur Aka Brou, représentant résident sortant de la CEDEAO en Guinée, au terme d’une audience d’adieu accordée par le Premier ministre guinéen Bah Oury.

La présence du chef de l’État guinéen à Freetown intervient dans un contexte de normalisation progressive des relations entre la Guinée et la CEDEAO. Cette dynamique s’est accélérée après la levée, en janvier 2026, des dernières mesures de restriction économiques et politiques imposées à Conakry par l’organisation régionale.

Le retour de la Guinée dans le giron institutionnel de la CEDEAO fait suite à l’organisation du référendum constitutionnel de septembre 2025, puis à la tenue de l’élection présidentielle de décembre 2025, remportée par Mamadi Doumbouya.

La transition politique guinéenne s’est par ailleurs achevée avec l’organisation des élections législatives et communales du 31 mai 2026, consolidant ainsi le processus de retour à l’ordre constitutionnel.