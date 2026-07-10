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Assemblée nationale : la session inaugurale fixée au vendredi 17 juillet

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture

Le président Mamadi Doumbouya, a convoqué la session inaugurale de l’Assemblée nationale à travers un décret lu ce vendredi 10 juillet 2026 à la télévision nationale.

Cette première session se tiendra le vendredi 17 juillet prochain au Palais du peuple. Elle sera exclusivement consacrée à l’installation officielle des députés ainsi qu’à la mise en place du bureau de l’Assemblée nationale.

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Cette étape marque le début des activités de la nouvelle institution parlementaire.

Le nouveau parlement compte au total 147 députés elus à l’issue des élections législatives du 31 mai 2026.

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