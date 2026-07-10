Assemblée nationale : la session inaugurale fixée au vendredi 17 juillet

Le président Mamadi Doumbouya, a convoqué la session inaugurale de l’Assemblée nationale à travers un décret lu ce vendredi 10 juillet 2026 à la télévision nationale.

Cette première session se tiendra le vendredi 17 juillet prochain au Palais du peuple. Elle sera exclusivement consacrée à l’installation officielle des députés ainsi qu’à la mise en place du bureau de l’Assemblée nationale.

Cette étape marque le début des activités de la nouvelle institution parlementaire.

Le nouveau parlement compte au total 147 députés elus à l’issue des élections législatives du 31 mai 2026.