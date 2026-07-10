Justice : le calendrier du concours de recrutement des élèves greffiers et auditeurs de justice dévoilé

Le ministère de la Justice a rendu public, ce vendredi 10 juillet 2026, le calendrier des épreuves écrites du concours de recrutement des élèves greffiers et des auditeurs de justice, session 2026. Les candidats inscrits sont convoqués pour prendre part aux épreuves d’admissibilité qui se tiendront au complexe scolaire de Kipé.

Dans un communiqué, le garde des Sceaux, Ibrahima Sory II Tounkara, a précisé les dates et horaires retenus pour les différentes phases du concours. Pour les candidats au recrutement des élèves greffiers, les épreuves écrites auront lieu les samedi 25 juillet 2026, de 9 heures à 15 heures, et dimanche 26 juillet 2026, de 10 heures à 14 heures.

Les candidats au concours d’auditeurs de justice composeront, pour leur part, les samedi 1er août 2026, de 10 heures à 16 heures, et dimanche 2 août 2026, de 10 heures à 14 heures.

Le ministère de la Justice invite les candidats à respecter scrupuleusement les horaires indiqués et à se présenter dans leurs centres d’examen respectifs munis d’une pièce d’identité en cours de validité.

Par ailleurs, l’institution judiciaire a rappelé les dispositions prévues par les articles 686, 687 et 688 du Code pénal en matière de fraude lors des examens et concours. « Il rappelle que tout fait ou tentative de fraude, de substitution de candidat ou tout comportement contraire aux règles des examens et concours nationaux en République de Guinée entraînera l’élimination immédiate du candidat défaillant, sans préjudice de poursuite judiciaire », précise le communiqué.

Le ministère appelle également les encadreurs et les surveillants mobilisés pour cette session à faire preuve de rigueur et de responsabilité dans l’exercice de leurs missions, afin de garantir le bon déroulement des épreuves.

À travers l’organisation de ce concours, le département de la Justice entend assurer un processus de recrutement transparent et conforme aux exigences de formation des futurs acteurs de la justice guinéenne.