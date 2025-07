Les forces de sécurité poursuivent leur offensive contre la criminalité dans le Grand Conakry. Le mercredi 10 juillet 2025, une vaste opération de ratissage a été menée dans plusieurs zones réputées criminogènes, notamment à Yattaya et Sonfonia Gare II, dans la commune de Sonfonia.

L’intervention, conduite par des unités mixtes – notamment la CMIS 6, les BSIP des commissariats centraux de Nongo et Sonfonia, ainsi que les Brigades anti-criminalité (BAC 2, 3 et 7) – a visé des “temples de bandits” et une structure d’arnaque opérant sous une fausse couverture.

Le bilan est lourd : 51 interpellations. “Dans les repaires communément appelés ‘temples de bandits’, les forces de l’ordre ont interpellé 21 personnes, dont 2 femmes. Ces arrestations ont eu lieu à Yattaya et à Sonfonia Gare II. Parmi les objets saisis figurent : du Kush, du chanvre indien, des pipettes, ainsi que des rames servant à l’emballage de ces stupéfiants, preuve tangible de l’activité de consommation et de reconditionnement de drogue sur place”, a indiqué la Direction générale de la police nationale.

Dans le quartier T8, les agents ont également démantelé une structure dénommée Infinity Millenium, identifiée comme un réseau d’escroquerie numérique à l’image de QNET, une entreprise déjà interdite en Guinée. Sur place, 30 personnes, dont 11 femmes, ont été arrêtées. “Selon les premiers éléments d’enquête, les interpellés sont soupçonnés de pratiques frauduleuses liées à des escroqueries numériques et des recrutements fictifs, en promettant aux victimes de fructifier leur argent qu’ils versent avant souscription. Cinq personnes ont témoigné avoir versé entre 8 000 000 et 8 500 000 francs guinéens. Sur les lieux, des chaises, matériels informatiques, registres et autres documents plausiblement compromettants ont été saisis.”

Parmi les personnes interpellées comme victimes figurent plusieurs ressortissants étrangers. Toutes ont été mises à la disposition du commissariat central de Sonfonia pour les besoins de l’enquête.