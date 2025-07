La Maison des Associations et ONG de Guinée (MAOG) a réagi à la signature, ce jeudi, d’un Pacte d’entente nationale entre le gouvernement guinéen et les autorités coutumières, religieuses et morales.

Ce pacte vise à prévenir les conflits, renforcer la cohésion sociale et promouvoir une paix durable sur l’ensemble du territoire, en s’appuyant sur les valeurs de dialogue, de justice et de tolérance.

L’organisation se réjouit de cette initiative en faveur de l’unité nationale et plaide pour sa mise en œuvre effective.

Joint par Guinée360, Mamadou Saliou Barry, coordinateur de la MAOG, estime que cette approche inclusive peut contribuer à instaurer une paix durable dans un contexte national sensible. “La MAOG salue la signature du Pacte d’entente nationale pour la paix, un acte fort en faveur de l’unité, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Nous saluons l’approche inclusive qui mobilise les acteurs traditionnels et religieux, porteurs de valeurs de dialogue et de paix”, a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’une mise en œuvre sincère et concrète de cet engagement collectif.

Il a aussi rappelé que : “La paix véritable repose sur l’implication de toutes les composantes de la société, en particulier les jeunes, les femmes et les communautés de base.”

Le coordinateur de la MAOG a réaffirmé l’engagement de son organisation à accompagner ce processus enclenché par les autorités de la transition. “Au sein de la MAOG, nous réaffirmons notre plein engagement à accompagner ce processus, à travers nos actions de sensibilisation, de mobilisation citoyenne et de renforcement de la cohésion à l’échelle nationale.”

Enfin, Mamadou Saliou Barry a invité les différentes parties prenantes à s’investir pleinement et à “faire preuve de responsabilité et d’engagement dans l’esprit de ce Pacte”.