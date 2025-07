Le Premier ministre Bah Oury a présidé, ce jeudi 10 juillet 2025 à Conakry, la cérémonie officielle de signature du Pacte d’entente nationale pour la Paix, l’unité et la cohésion sociale. Ce texte solennel, signé entre le gouvernement et les autorités coutumières, vise à prévenir les conflits, renforcer les liens sociaux et instaurer une paix durable sur l’ensemble du territoire guinéen.

Dans son allocution, le chef du gouvernement a salué une initiative symbolique forte, à même de redonner espoir à une nation en quête de stabilité. Il a lancé un appel solennel à ses compatriotes pour qu’ils s’approprient pleinement le contenu et l’esprit du pacte.

« J’espère, et je formule ce vœu au nom du Général, président de la République, Mamadi Doumbouya, que ce pacte sera respecté par toutes et par tous. Quelles que soient les circonstances, nous devons nous y engager, car c’est de l’intérêt supérieur de notre pays qu’il s’agit », a déclaré Bah Oury.

Pour le Premier ministre, la stabilité de la Guinée est une priorité absolue, non seulement pour le pays lui-même, mais également pour l’équilibre de la sous-région. Il a mis en garde contre les forces de déstabilisation et souligné que « construire est une tâche bien plus difficile que détruire ».

« Les esprits qui s’opposent à la destruction constituent un rempart contre ceux qui cherchent à nuire. La cohésion nationale est indispensable à la construction économique du pays. Il faut être lucide : la richesse à venir ne fera pas le bonheur de tous. C’est pourquoi nous devons rester vigilants. La paix et la stabilité sont des conquêtes quotidiennes », a-t-il martelé.

Bah Oury a ensuite formulé un vœu de paix et d’unité, en lien avec les prières et bénédictions des guides religieux et leaders traditionnels présents à la cérémonie. Il a également évoqué le projet de nouvelle Constitution, en insistant sur sa complémentarité avec les objectifs du pacte.

« Ce projet s’inscrit dans la continuité des recommandations issues des Assises nationales. Il entend donner toute leur place aux dynamiques traditionnelles, reconnues et acceptées par nos populations. Il ne s’agit plus de rester en marge, mais d’intégrer pleinement les institutions de la République. C’est ainsi que nous pourrons réconcilier l’État et la société civile », a-t-il expliqué.

Pour conclure, le Premier ministre a exprimé l’ambition de voir la Guinée se positionner en modèle régional dans la gestion des conflits et la consolidation de la paix.

« C’est une opportunité historique que nous devons saisir ensemble. La Guinée doit montrer l’exemple à d’autres nations confrontées à des défis similaires », a-t-il affirmé avec conviction.