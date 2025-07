Sous la présidence du Premier ministre Bah Oury, la cérémonie de signature du Pacte d’entente nationale pour la paix, l’unité et la cohésion sociale s’est tenue ce jeudi 10 juillet 2025, à Conakry. Ce moment historique a rassemblé les coordinations régionales, des autorités religieuses, morales et coutumières, ainsi que des partenaires techniques et financiers, sans oublier les institutions internationales.

Organisé par le Centre d’Innovation et de Recherche pour le Développement (CIRD), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), cet événement s’inscrit dans le cadre du Projet d’appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale, financé par le Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) à hauteur de 3,2 millions de dollars.

Fruit d’une étude intitulée “Identification et valorisation des bonnes pratiques et savoirs locaux respectueux des droits des femmes et des hommes”, menée par le CIRD, ce pacte découle d’une vaste enquête participative menée dans les différentes régions du pays. L’objectif : renforcer la résilience des autorités religieuses et coutumières, des jeunes, et des acteurs politiques, face aux manipulations d’ordre politique ou identitaire. Il s’agit aussi de favoriser l’ancrage d’une culture de citoyenneté, de respect des droits humains, et de promouvoir une gouvernance responsable.

Dans son discours d’ouverture, la Dre Safiatou Diallo, présidente et fondatrice du CIRD, a salué la portée historique de cet engagement collectif : “Ce pacte marque un tournant majeur dans notre quête d’une paix durable. Il incarne la volonté de tourner le dos à la violence et à l’auto-justice, pour choisir le dialogue comme mode de résolution des différends.”

Elle a rappelé que ce travail de terrain s’est nourri d’écoutes, d’entretiens, de rencontres dans toutes les régions du pays. “Nous avons entendu les femmes, les jeunes, les sages, pour comprendre leurs douleurs et leurs aspirations. Ce pacte, conçu avec et pour les Guinéens, constitue un contrat moral, social et symbolique.”

En s’engageant à travers ce texte, les coordinations régionales rejettent toute forme de manipulation identitaire, les autorités coutumières s’engagent à jouer un rôle actif de médiation, et l’État, en tant que cosignataire, promet de garantir les droits de tous et d’assurer une justice équitable.

Le Représentant résident du PNUD, Antony Ohemeng-Boamah, a insisté sur la portée politique et morale du pacte : “Ce document est plus qu’un symbole. Il constitue une boussole pour nos actions futures. Il engage chaque acteur national — gouvernants, citoyens, partenaires — à construire un avenir de paix.”

Mme Kristèle Younès, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en Guinée, a, quant à elle, salué “l’acte fort” des signataires et réitéré l’engagement des Nations Unies à accompagner la mise en œuvre du pacte. Elle a souligné que “la paix se construit chaque jour, à travers le dialogue, la justice et la responsabilité partagée.”

Clôturant la cérémonie, le Premier ministre Bah Oury a rappelé que ce pacte prolonge les recommandations issues des Assises nationales lancées par le Président Mamadi Doumbouya en 2021. Il a souligné que certaines mesures sont déjà mises en œuvre, tandis que d’autres, comme la création de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, restent prioritaires.

“Ce que nous signons aujourd’hui est un engagement solennel au service de la paix, de la cohésion et de la stabilité durables. La Guinée doit montrer la voie, pour elle-même et pour la région”, a-t-il déclaré.

Il a encouragé les signataires à s’approprier le projet de Constitution en cours, qui vise à intégrer les valeurs traditionnelles et morales dans le fonctionnement institutionnel du pays.

“La paix n’est jamais acquise. Elle est un combat quotidien. Mais aujourd’hui, un pas important vient d’être franchi pour la Guinée”, a-t-il conclu.