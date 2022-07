A travers un communiqué diffusé dimanche soir, le CNRD a invité le Conseil national de la Transition de sursoir à la rédaction de l’avant-projet de la nouvelle Constitution. Cette décision a été rendue publique alors que le président de cette institution avait déjà mis en place une commission ad hoc, pour exécuter ce travail.

Cellou Baldé, membre du bureau politique de l’Ufdg, estime que ce communiqué du CNRD est une ‘’fuite en avant’’: «J’avais publié sur ma page Facebook. Et j’avais vraiment dit que l’ensemble des organes de la transition sont disqualifiés au regard de l’évolution de la situation dans notre pays, surtout la conduite de la transition. J’avais parlé notamment du CNT. Et j’avais demandé à ce que la classe politique, l’ensemble des forces vives exigent la dissolution du Conseil national de la transition», a-t-il rappelé.

Cellou Baldé estime que le communiqué du CNRD, qui annonce la suspension des travaux de la rédaction de la nouvelle Constitution, est venu jeter de l’huile sur le feu.

«Ce n’est pas comme ça qu’on gère un organe législatif de transition. Nous sommes dans une période de rupture de légitimité. Et donc, on va à la recherche d’un consensus. Oui il y a eu un communiqué du colonel Sadiba au nom du CNRD, mais moi en tant qu’acteur politique je considère qu’ils sont toujours dans le dilatoire», a dénoncé ce membre de l’Ufdg.

Le CNRD a par la suite, invité le CNT d’attendre le rapport final des assises nationales dirigées par le premier ministre. Mais Cellou Baldé dit croire que la junte sait très bien que les assises également n’ont pas été ‘’inclusives’’ :

«Les assises ont été boudées par une bonne partie de la classe politique, par les grands acteurs politiques représentatifs et les acteurs de la société civile représentatifs dans notre pays. Donc, pour moi jusqu’à présent, il n’y a pas eu la volonté réelle d’aller vers un dialogue sincère et franc. Et je crois que ce communiqué, c’est pour saper les efforts de la CEDEAO, du peuple de Guinée par rapport au véritable cadre du dialogue pour que les forces vives de la nation et le CNRD de commun accord, puissent décider du chronogramme de la transition. C’est la fuite en avant du CNRD qui continue. Pour moi, Sadiba et Dansa Kourouma c’est bonnet blanc et blanc bonnet.»