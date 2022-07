Une convocation serait envoyée chez Mamadou Sylla, dans laquelle il est appelé à répondre devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), dans l’affaire de la vente des avions de la compagnie Air Guinée. Joint par notre rédaction dimanche soir, l’ancien opérateur économique a signalé ne pas avoir reçu une notification venant de la justice lui intimant à comparaitre. Néanmoins, il s’est montré prêt à répondre à toute convocation dans ce sens.

«Ce qui est sûr j’ai retardé mes contrôles ici quand mon nom a été cité par le procureur en février dernier. J’ai dit que je ne sors pas de la Guinée tant que mon honneur qui est en jeux n’a pas été lavé. Alors quand on me convoque, je suis Guinéens, je répondrais», a indiqué Mamadou Sylla.

«J’ai toutes mes preuves avec moi, donc dès qu’on me convoque je viendrais répondre avec mes avocats», a-t-il poursuivi.

Dans l’affaire de vente des avions guinéens sous le régime de Lansana Conté, Mamadou Sylla fait savoir qu’il n’y est pour rien: «Je ne me reproche de rien. Moi j’ai acheté l’appareil, mais pas la compagnie. Donc si celui qui a vendu à voler l’argent, ça c’est leur problème. Moi je ne suis pas commis de l’Etat. J’ai acheté avec les documents, et tout. Ce qu’on peut me demander aujourd’hui, c’est si j’ai acheté ou pas ? A combien j’ai acheté? Et de montrer les papiers (…) Pour moi c’est civilement on peut m’inviter, en titre de témoin, en me demandant si j’ai acheté et de montrer les preuves.»

Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo, l’ancien ministre des Transport d’alors, est aussi convoqué par la CRIEF le vendredi 15 juillet prochain, afin de répondre à une affaire de détournement de 5 millions de dollars à l’Etat.

«J’ai payé les 5 millions de dollars. Je me demande comment Cellou Dalein Diallo a pu récupérer cette somme encore ? », s’est interrogé Mamadou Sylla, sur les ondes de la radio Fim ce lundi 11 juillet 2022.