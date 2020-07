Le président du Parti des Démocrates et de l’Espoir (PADES) Dr Ousmane Kaba, reste droit dans ses bottes et réitère sa volonté de vouloir prendre part à la prochaine élection présidentielle prévue au mois d’octobre.

Malgré les irrégularités déjà signalées dans les préparatifs de l’organisation du scrutin, Dr. Ousmane Kaba dit qu’il ne compte en aucun cas jouer à la politique de la chaise vide comme ce fut le cas lors du double scrutin du 22 mars.

C’est ce vendredi, 10 juillet 2020, qu’il a renouvelé cet engagement dans l’émission « Espace Expression » sur radio Espace.

« Nous avons créé notre parti pour conquérir le pouvoir. Nous n’avons pas une armée pour obliger le président Alpha Condé de faire ce que nous voulons », explique l’ancien ministre de l’économie et des finances.

« Même s’il le fait, nous irons à l’élection et on va demander au peuple de donner son choix et c’est logique » ajoute Ousmane Kaba avec fermeté.

Selon des discrétions, le RPG arc-en-ciel serait en train de se préparer pour investir Alpha Condé comme candidat du parti à la présidentielle prochaine.

Si tel est le cas, Ousmane Kaba dit qu’il ne sera pas surpris par cette attitude des responsables du RPG arc-en-ciel.

Car selon lui, Alpha Condé était dans cette logique depuis plusieurs années en dépit de tout les mouvements de contestations organisés par les opposants réunis au sein du FNDC.

« Nous avons mobilisé du monde plus que le Mali aujourd’hui mais cela ne lui a pas empêché de faire ce qu’il veut. Il a décidé d’être candidat contre vents et marées. Ça n’a aucun sens d’être étonné. Si non, moi je ne vois pas pourquoi il ferait tout ça », croit savoir l’opposant.