Après les épreuves tenues le samedi 8 juin 2024, les résultats du groupe 3 du concours d’accès à la fonction publique ont été rendus publics ce lundi 10 juin par le ministère du Travail et de la Fonction Publique.

Ces résultats concernent notamment les ministères des Affaires Étrangères, de la Justice et des Droits de l’Homme, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que celui du Plan et de la Coopération.

Ministère des Affaires Étrangères de l’intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger

Ministère de la justice et des droits de l’Homme

Ministère de la jeunesse et des sports

Ministère du Plan et de la coopération internationale