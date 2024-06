Dans le cadre de son programme de développement du capital humain et pour résorber le déficit d’enseignants-chercheurs qualifiés dans les IES, le ministère du Travail et de la Fonction publique et celui de l’Enseignement supérieur lancent un appel à candidature pour le recrutement de 250 enseignants-chercheurs.

Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat. Ce sont 145 qui seront recrutés comme fonctionnaires et les 105 comme contractuels au compte du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI).

Ce recrutement est ouvert à tous les enseignants-chercheurs, qu’ils soient guinéens ou étrangers, désireux de faire carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au sein des établissements publics à caractère scientifique du pays.

Cependant, la priorité sera accordée aux candidats qualifiés de nationalité Guinéenne (résidents ou établis à l’étranger).

Profils Recherchés :

Nationalité : Guinéenne ou étrangère

Qualification: Titulaire d’un doctorat (PhD) dans les disciplines suivantes : Sciences et technologies (mathématiques, ingénierie, informatique, biologie, chimie, physique, etc.) Sciences humaines et sociales (sociologie, économie, droit, littérature, etc.)

Voir l’appel à candidature pour plus de détails