Depuis quelques jours des orpailleurs venus de partout en Guinée en partance pour Kounsitel à recherche de l’or séjournent à Labé. Ces derniers achètent divers outils de travail, notamment pelles et pioches, une situation qui occasionne la hausse du prix de ces articles.

Faisant le tour du marché de Labé ce vendredi 11 juin 2021 notre rédaction a rencontré les vendeurs des matériaux de forages et similaires.

Aliou Diallo explique qu’il est en manque de marchandise. «Je suis en rupture de pioches et pelles actuellement alors qu’il y a quelques jours j’en avais suffisamment mais les orpailleurs ont tout acheté, avant les pioches se vendaient entre 30,35 et 40 mille mais maintenant le prix d’une pioche est arrivé jusqu’à 80 mille francs guinéens vus la demande élevée ».

Boubacar Sidy Diallo est aussi vendeur «les pelles j’en ai mais les pioches manquent, cette situation est due au fait que les orpailleurs sont venus en grand nombre achetés ces outils pour aller à Kounsitel actuellement une pioche se vend à 60 mille francs avant c’était à 35 mille, une pelle se vend à 25 mille»

Contrairement aux deux premiers intervenant Alpha Oumar Diallo précisé «actuellement on a un stock de pioches et de pelles à suffisance car il y a quelques jours on manquait de marchandises, mais avec l’arrêt des travaux dans le site de Kounsitel,les orpailleurs ne viennent plus comme avant ».

Tiguidanké Diallo correspondante de Guinée360 à Labé