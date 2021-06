Du 09 au 10 juin, l’hôtel Kaloum a abrité la troisième édition du salon des entrepreneurs, cet espace d’échanges et de partage d’expériences, tenu sous le thème « l’entrepreneuriat à l’épreuve de la Covid-19« . A la clôture de cet événement, plusieurs lauréats ont été récompensés dans différentes catégories.

Des panels ont été animés sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat en général, et l’entrepreneuriat jeune en particulier, ont été animés durant les deux jours. Malgré les mesures de restriction, plus de 30.000 personnes ont quand-même pu suivre et partager des sessions. Cette année, les participants de l’intérieur du pays n’ont pas pu effectuer le déplacement, néanmoins, plus de 1000 personnes ont participé à travers une retransmission en direct dans les universités de N’zérékoré, Kankan, Kindia et Labé.

« Au cours de ces deux journées, nous avons pu débattre des solutions, des opportunités qui s’offrent à ces acteurs pour la relance post-Covid. En marge de ce SADEN, vous avez pu aussi constater que l’aventure entrepreneuriale finissait parfois en beauté. Le TEDx, une des nouveautés du SADEN 2021, a été l’occasion des témoignages des Guinéens qui réussissent ici et ailleurs. Une autre nouveauté de cette 3ème édition est cette couverture nationale, une diffusion et interaction en temps réels dans les universités de Kindia, Labé, Kankan, Nzérékoré. Vous avez été plus de 30 000 personnes sur le web à nous suivre et à partager nos sessions, plus de 1000 personnes dans les 4 universités du pays, près de 1000 personnes à avoir effectué les tests Covid à l’AGUIPE et à être avec nous, pour partager la même passion : entreprendre ! Nous espérons vous revoir tous, chers participants, sponsors et acteurs de l’écosystème à la prochaine édition du SADEN qui se tiendra les 9 et 10 Mars 2022 », a fait savoir Dr Himi Deen Touré, vice-président du SADEN.

Des lauréats ont été récompensés, au cours de cette clôture. Le prix FULLBRIGHT 2021 par exemple, a été remporté par le projet HIDEM, avec une enveloppe de $5.000 dollars US, une initiative dd l’ambassade des Etats-Unis en Guinée.

Par ailleurs, le prix SADEN a été donné par catégorie, ci-dessous:

Catégorie FÉMININ : Final Vision Éducative 30.000.000 GNF Catégorie Social : Guinée art Afrique 30.000.000 GNF Catégorie Urbain : GESBAT 30.000.000 GNF Catégorie Agrobusiness : COJDAGUI 30.000.000 GNF.

La clôture a été faite en présence du porte-parole du gouvernement. Tibou Kamara a rassuré de l’accompagnement continu du gouvernement, en faveur des initiatives de ce genre. « Je donne l’assurance, au nom de son excellence professeur Alpha Condé, de son premier ministre et de l’ensemble du gouvernement, que nous sommes à la tâche pour créer les meilleures conditions de confiance dans notre pays et les meilleurs opportunités, pour l’investissement et les investisseurs dans notre pays. Cela commence par les réformes importantes qui étaient amorcées dans les années antérieures.»

Le Salon des entrepreneurs a été accompagné dans sa troisième édition, par des partenaires, comme la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), ENABEL, Canal +, Kamsar Pétrolium et la société Orange-Guinée.

Ils ont à leur tour, rassuré de poursuivre des efforts aux côtés du gouvernement guinéen à travers ses projets en faveur des entrepreneurs, tel que le SADEN.