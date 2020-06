Qu’est-ce qu’une traduction officielle en ligne?

Souvent, en soumettant des documents en langue étrangère à des institutions publiques ou autres, vous êtes également obligé de les traduire.

Ces traductions doivent être légaux, c’est-à-dire une traduction certifiée entièrement conforme à l’original.

C’est ce que nous appelons la «traduction officielle».

De nos jours, une traduction officielle en ligne ou une traduction certifiée, comme on l’appelle également, gagné en popularité.

Comment savoir que votre traduction doit être officielle?

La meilleure option est de préciser dans l’organisation où vous allez présenter vos documents. Mais il y a aussi certains cas où vous n’avez besoin que d’une traduction officielle. Voici une liste de ces cas:

Les documents corporatifs Contrats, procurations, statuts de l’entreprise et contrats nécessaires pour la demande de l’État. Documents académiques Certificats académiques, diplômes et autres documents qui doivent être légalisés à l’étranger Documents judiciaires Certificats de naissance, de décès ou de mariage

Il est également nécessaire de considérer que la traduction officielle doit être préparée dans le même format que l’original:

Littéralement, les informations doivent être entièrement traduites

Imprimé et signé par le traducteur

Certifié par le sceau de l’agence ou du notaire

Caractéristiques de la traduction officielle en ligne

L’une des erreurs courantes est qu’en essayant de se conformer au style officiel du texte, les traducteurs le compliquent encore plus.

Plus les synonymes des concepts utilisés par le traducteur sont complexes, plus le matériel est difficile. Une bonne traduction des textes commerciaux officiels doit être concise et non surchargée de dessins complexes.

Le style du document doit être officiel. Parfois, il semble trop sec, car il est de nature purement informative et élimine complètement les unités vernaculaires et phraséologiques et les aphorismes.

Cependant, il faut comprendre que dans différentes langues, le niveau d’admissibilité de la parole est différent. Les langues diffèrent et les caractéristiques de la construction des déclarations commerciales.

Les mots et termes des textes officiels ne doivent être utilisés que dans leur sens direct. Cette exigence conduit au fait que de nombreuses expressions dans les documents, notamment juridiques, sont répétées de ligne en ligne.

La signification pratique de ces techniques est évidente. Si, dans le discours écrit ordinaire, il est recommandé d’éviter les répétitions, alors la condition principale est présentée avec la plus grande clarté de la pensée transmise. Cette exigence s’applique également à la traduction.

Les traducteurs de la correspondance commerciale dans leur travail tiennent compte non seulement des caractéristiques linguistiques du matériel, mais également des circonstances spécifiques dans lesquelles le document est utilisé.

Malgré le fait que de nombreuses formes diffèrent dans leurs stéréotypes, la traduction des documents officiels ne doit pas se faire exclusivement par cliché. Chaque page a besoin d’une attitude réfléchie et attentive du linguiste à son contenu.

Règles de traduction officielle en ligne

Si nous parlons de documents qui nécessitent une certification, il y a certaines limites. Par exemple: les documents plastifiés ne sont pas acceptés pour la traduction, ainsi que les documents comportant des corrections et ceux présentés sous forme de photocopie (seuls les originaux sont nécessaires).

Notarisation: l’original et la traduction doivent être cousus ensemble, mais il y a des exceptions, par exemple: passeport. Dans ce cas, la traduction est cousue avec une copie de l’original.

Il est très intéressant de noter qu’il existe une autre caractéristique qui distingue la traduction des documents officiels des autres. Cela consiste dans le fait que vous devez traduire tous les mots qui se trouvent dans le document, c’est-à-dire même les noms des pages et toutes les inscriptions sur les sceaux. Les adresses, noms propres et tout le reste doivent être conformes aux normes internationales

Subtilités de traduction

Pour que le client obtienne une traduction de qualité des documents, plusieurs professionnels sont engagés, en particulier lorsqu’il s’agit d’une traduction officielle.

Non seulement les traducteurs, mais aussi les rédacteurs. Si une traduction est nécessaire dans une langue rare ou à partir d’elle, même les consultants de l’extérieur et les porteurs de cette langue peuvent être recrutés.

Seuls les diplômés de l’enseignement supérieur sont autorisés à traduire des documents officiels.