Dans une sortie médiatique ce mercredi 10 juin sur les ondes de la radio Sabari, le président de la République a déclaré que l’explosion de la grenade qui a tué 4 mineurs ce dimanche à Labé est lié à un acte terroriste.

Plus loin, Alpha Condé accuse ses adversaires politiques d’être derrière cet acte qui selon lui vise à semer le chaos dans le pays.

Contacté ce jeudi par notre rédaction, l’ancien député de la ville de Labé est revenu sur ces événements qui ont coûté la vie à 4 enfants dont l’âge varie entre 8 à 15 ans. Pour Cellou BALDE, le président de la République, est allé trop vite en besogne.

«J’ai été saisi par le maire de la commune urbaine, qu’une grenade avait explosé au secteur poreko, derrière la piste d’atterrissage de l’aéroport de Labé.

Je me suis déplacé immédiatement pour aller constater les dégâts. J’avoue que quand je suis arrivé sur le terrain, j’ai été tétanisé parce qu’il y avait des traces de morceaux de chairs et d’os humain de ces jeunes enfants.

De là, nous nous sommes transportés du côté de l’hôpital régional, où les familles étaient là. Comme les conditions dans lesquelles se trouvaient les corps ne permettaient pas qu’ils soient gardés, le maire et les autorités préfectorales ont anticipé, pour que les familles puissent et enterrer les corps.

Après j’ai suivi à travers la presse, que les autorités régionales ont affirmés que c’est un acte terroriste, le lendemain matin, le président de la République s’en ai saisi la balle au rebond, pour dire que c’est des politiques en perte de vitesse qui utiliseraient des méthodes et approches terroristes, pour déstabiliser la région et le pays. Donc, ce qui est totalement incompréhensible.» a-t-il expliqué

Pour ce responsable de l’UFDG, la sortie d’Alpha Condé ne surprend personne. L’objectif selon lui, c’est comment faire taire ceux qui s’opposent à son régime.

«Comment une autorité régionale, comment un président de la République peut se substituer au procureur de la République prés le tribunal de première Instance de Labé, pour déjà conclure les enquêtes et orienter un doigt accusateur ?

Le président de la République ne s’est pas privé d’attaquer ses opposants et le Fndc. Je crois que cela ne nous sous surprend pas, dans la mesure où tous ce qui est fait dans le pays, c’est pour faire taire les défenseurs de la démocratie et de l’Etat de droit, pour faire la promotion des imposteurs, des médiocres et de ceux qui sont entrains d’arnaquer la République dans la perspective de maintenir éternellement un homme et un système au pouvoir en Guinée.» a-t-il conclu.