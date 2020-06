Apparemment, la disparition de Simon Henshaw, l’ambassadeur américain accrédité en Guinée dégage une unanimité au sein de la classe politique guinéenne.

De l’opposition à la mouvance présidentielle en passant par la société civile, les acteurs saluent la mémoire d’un homme qui s’est illustré dans la vie sociopolitique de la Guinée.

C’est ce qu’a témoigné ce mercredi 10 juin 2020, Souleymane Keita, membre du bureau politique national du Rpg arc-en-ciel.

Selon le secrétaire parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale, l’homme a fait sa preuve à travers sa participation à rafraîchir les relations entre les différents acteurs politiques du pays.

«C’est une grande émotion et de tristesse. C’est une perte énorme à la fois pour les États-Unis et pour la Guinée. C’est un Monsieur qui s’est effectivement engagé pour la Guinée dans le respect des règles et principes diplomatiques ces dernières années.»

Souleymane Keita, retient également quelques points essentiels de l’implication du diplomate en Guinée depuis 2018.

Le dernier cas en date, c’est notamment lors de la dernière consultation électorale du 22 mars dernier.

Pour ce responsable du parti au pouvoir, Simon Henshaw fut l’un des ambassadeurs accrédités en Guinée pour ne pas dire le seul à prendre son bâton de pélerin pour faire le tour des bureaux de vote le jour du scrutin afin de constater ce qui s’y passait.

«Nous avons vu un ambassadeur sillonné des bureaux de vote, il a été voir la Ceni et cela lui a permis de donner des impressions à chaud. Cela relève d’une certaine maturité et d’un certain souci de participer à la construction de notre démocratie. C’est ce qui est le plus important.»

Cependant, Souleymane Keita dit qu’il ne croit pas que le départ inattendu de l’ambassadeur peut avoir un impact négatif sur la poursuite du processus démocratique en Guinée, avec à la clé l’organisation de l’élection présidentielle d’octobre.