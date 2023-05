La manifestation des forces vives de Guinée ténue hier mercredi dans le Grand Conakry, s’est soldée par des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et blessés graves. Le colonel Mamadi Doumbouya s’est exprimé ce jeudi 11 mai, sur cet événement qui a endeuillé des familles en Conseil des ministres .

24 heures après les affrontements entre les forces de défense et sécurité et le manifestants à travers la capitale, les autorités de la transition sortent de leur silence. En marge du Conseil des ministres, Ousmane Gaoual Diallo a rapporté les propos du Colonel Mamadi Doumbouya et du premier ministre Bernard Goumou.

«Le président et le Premier ministre ont déploré toutes ces victimes, tous ces blessés et toutes ces destructions qui sont arrivés et ont souhaité que les acteurs politiques retrouvent de la sérénité pour faire en sorte que le dialogue et l’échange puissent être les moyens de règlement de nos contradictions », a laissé entendre le porte-parole du gouvernement.

Ousmane Gaoual a aussi indiqué que le Premier ministre, Bernard Goumou, réaffirme sa détermination à poursuivre les échanges avec les acteurs politiques pour trouver une issue qui donne de la place au dialogue. « Aujourd’hui force est de constater que l’inquiétude face au comportement de certains acteurs politiques qui au mépris de toute la bonne volonté et de la main tendue du chef du gouvernement continuent à attiser les tentions qui pourrissent les relations et la bonne vie entre nous dans la société. Il déplorable que cela continue », a-t-il martelé.

Selon les organisateurs de la manifestation tenue hier mercredi et ce jeudi 12 mai, à travers la capitale Conakry, 7 personnes ont été tuées, 77 personnes arrêtées et une quarantaine de blessées grave ont été enregistrées.