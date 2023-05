Bocar Ly, conseiller principal du président de la République, s’est rendu mercredi sur le chantier du Parc Urbain de Conakry afin de constater l’avancement des travaux. Ce parc, d’une superficie de 13 hectares, est entièrement financé par Rio Tinto et vise à améliorer le cadre de vie des habitants de la ville.

Les plans architecturaux ont été finalisés et validés en collaboration avec le gouvernement guinéen, marquant ainsi une étape cruciale dans la concrétisation du projet. Les travaux de construction sont en cours, avec le lancement des travaux de terrassement le 9 mai dernier. Une clôture de sécurité avait déjà été érigée autour du périmètre du parc, dont la première pierre avait été posée en décembre précédent par le Premier ministre Bernard Goumou.

Le parc comprendra une variété d’installations sportives, avec 20 équipements au total. Parmi eux, on compte 6 mini-terrains synthétiques de football, un grand terrain de football gazonné aux dimensions internationales, 2 terrains de tennis, 2 terrains de basket, 4 terrains de volley, 2 terrains de beach volley, 1 terrain de handball, une piste d’athlétisme et un skate parc. Tous ces terrains seront homologués aux normes des fédérations sportives.

En plus des équipements sportifs, le parc offrira des installations de loisirs, notamment une halle abritant un restaurant et des espaces d’activités. Des aires de jeux pour enfants seront également disponibles, ainsi que des bornes fitness pour les activités sportives en plein air. Les amateurs de cyclisme et les piétons pourront profiter d’une piste dédiée.

Le plan architectural prévoit également des aménagements paysagers, avec une palmeraie et des jardins thématiques mettant en valeur la végétation des quatre régions naturelles de la Guinée. Des parcours pédagogiques seront mis en place pour les jeunes visiteurs. Une passerelle végétalisée conduira à un mirador offrant une vue magnifique sur l’ensemble du parc. De plus, une plage de sable et un bassin d’eau de mer équipé d’un embarcadère permettront la pratique d’activités nautiques.

Le parc sera également doté d’un parking d’une capacité de 150 places, facilitant ainsi l’accès pour les visiteurs.

Le projet du Parc Urbain de Conakry témoigne d’un engagement en faveur du développement économique local. Tous les sous-traitants impliqués dans la construction sont des entreprises guinéennes, favorisant ainsi la croissance du secteur privé national. À fin avril 2023, 110 employés guinéens étaient déjà embauchés sur le chantier, et il est prévu que la phase de construction crée jusqu’à 500 emplois.