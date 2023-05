Le Conseil de l’Ordre des Avocats de Guinée a publié, ce jeudi 11 mai 2023, une déclaration dans laquelle il exprime sa préoccupation face aux récents développements de l’actualité judiciaire en Guinée, en particulier en ce qui concerne le traitement des dossiers impliquant des acteurs politiques et de la société civile.

Malgré les allégations de violations de la loi et d’ingérences politiques dans le système judiciaire, le Conseil de l’Ordre des Avocats a « toujours maintenu une position neutre en se tenant à équidistance des deux groupes d’avocats intervenant dans ces procédures ».

Cependant, l’Ordre des Avocats reconnaît qu’au-delà de leur position processuelle dans une affaire donnée, les avocats sont unis par certains principes fondamentaux, dont celui de l’indépendance de la justice. Ce principe, souligne-t-il, est crucial pour garantir une bonne administration de la justice, et sa défense est une responsabilité impérieuse pour les avocats. Sans une justice indépendante, la profession d’avocat serait vouée à l’échec.

Selon la déclaration lue par le Bâtonnier, Mamadou Souaré Diop, certains actes récents de la justice guinéenne dans des affaires impliquant des acteurs politiques et de la société civile donnent l’impression que le système judiciaire est encore sous l’influence du pouvoir politique. Malgré les espoirs suscités par les déclarations publiques des magistrats reconnaissant leur assujettissement au pouvoir exécutif, la réalité montre que les mêmes pratiques persistent. La justice semble continuer à être soumise à l’exécutif, et les décisions judiciaires semblent dépendre des intérêts des autorités publiques plutôt que des arguments des avocats.

« Cette situation porte préjudice à l’image de la justice et mine la confiance des citoyens. Les pratiques qui subsistent contribuent à rendre vide de sens le principe de l’indépendance de la justice », affirme Mamadou Souaré Diop.

Le Barreau de Guinée exhorte les magistrats à prendre conscience de leurs responsabilités et rappelle que leur fonction exige un dépassement de soi et un courage inébranlable et que « la lâcheté ne peut trouver sa place dans la magistrature, et les magistrats ne doivent en aucun cas être des pleutres ».

Le Barreau de Guinée considère que la justice joue un rôle essentiel dans la résolution des problèmes de la Guinée et appelle les magistrats à assumer pleinement leur fonction dans l’intérêt exclusif des Guinéens. Il rappelle également que la devise “La Justice, boussole de la transition” doit être mise en pratique, et les magistrats doivent lui donner un sens concret.

En signe de protestation contre les dysfonctionnements constatés, le Barreau de Guinée annonce la tenue d’une Journée sans audience le lundi 15 mai 2023 sur l’ensemble du territoire national.