De l’insécurité, on en parle encore dans la commune urbaine de Siguiri et dans les zones minières de Bouré et de Sèkè. Ce lundi 11 mai 2020 des bandits armés ont attaqué un militaire à 3 heures du matin, dans le district de Kouremalé localité située à la frontière Guineo-malienne, avant de prendre sa tenue treillis son arme et d’autres objets.

Selon le colonel Mamady Condé du camp d’infanterie de Siguiri, le militaire aurait eu la vie sauve grâce à l’intervention de ses collègues, qui ont réussis à neutralisé les ravisseurs après un bon moment de tirs.

Selon la même source, l’un des présumés bandits, Tidiane Barry aurait été tué au cours de l’attaque et 3 autres personnes arrêtés.

Billy Nankouman Keita