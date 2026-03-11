Le gouvernement guinéen poursuit l’assainissement du secteur des carrières. Dans un arrêté rendu public mardi 10 mars 2026, le ministère des Mines et de la Géologie a décidé de retirer 41 permis d’exploitation de carrières détenus par plusieurs sociétés nationales et étrangères opérant sur le territoire.

Ces permis concernaient l’exploitation de différentes substances, notamment la dolérite, le granite, la latérite et le sable. Avec cette décision, les titres miniers concernés retournent immédiatement et gratuitement dans le portefeuille de l’État.

Selon les autorités, cette décision est motivée par plusieurs irrégularités, notamment l’expiration de certains permis et le non-respect des dispositions du Code minier révisé.

Dans un communiqué diffusé à la télévision nationale, le ministère précise que la mesure a été prise sur recommandation de la Direction nationale des Mines et des Carrières, après avis du Centre de Promotion et de Développement Minier (CPDM).

L’arrêté s’appuie notamment sur les dispositions des articles 3, 61, 77, 82, 88 et 89 du Code minier, dans le cadre de la nouvelle politique de régulation du secteur et de promotion du contenu local.

Au total, plusieurs dizaines d’entreprises sont touchées par cette décision administrative. Parmi elles figurent :

Dans l’exploitation de dolérite :

Bel Air Mining S.A., Car International d’Exploitation, Chine-Afrique Business S.A.R.L., Chine-Haoqiang Mining S.A.R.L., Shanghai P.U. Zen S.A.R.L., DCE Construction S.A.R.L., Société Soumaoro Construction (SOUMAC-O S.A.R.L.), Chine 666 Mining Limited S.A.R.L., Hummingbird Guinea Corporation et Société Cissé S.A.R.L.

Dans l’exploitation de granite :

Société Brasserau Construction, Car Granite d’Industrie et de Commerce, Simfer S.A., Inter-Exploitation Carrière (S.I.E.C.), Sacko Ingénierie et Construction, Société Guinéenne-Brentoche S.A.R.L., Granitor S.A.R.L., Société de Gestion et de Construction Guinéenne, Tudor S.A.R.L., Tudor S.A.R.L.U., Société Mac Investissement S.A.R.L., Guinea Crown Mining Company S.A.R.L., Guinea Crown Mining Company S.A., Société Manquepas Agro-Mining S.A.R.L., Société Guinéenne de Logistique et de Mines S.A.S., Société FEBI ITC S.A.R.L., Société Awassou Investment S.A., Société Carrière de l’Émergence S.A., Société MAG S.A.R.L. ainsi que plusieurs permis détenus par GUITER Mining et GUITER S.A.

Dans l’exploitation de latérite :

China Road and Bridge Corporation (CRBC) et Société Sakon Construction S.A.R.L.

Dans l’exploitation de sable :

Société Agacete S.A.R.L., Société Guinée Original Co. Ltd S.A.R.L. et Société Moncy S.A.R.L.

Cette décision s’inscrit dans la volonté affichée des autorités guinéennes de renforcer la discipline administrative dans le secteur minier, considéré comme l’un des piliers de l’économie nationale.

En retirant ces permis, le gouvernement entend assainir l’exploitation des carrières, garantir le respect des obligations légales et mieux encadrer l’utilisation des ressources naturelles du pays.