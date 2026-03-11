À trois mois de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l’Iran a annoncé le retrait de son équipe nationale masculine de la compétition.

La décision a été rendue publique ce mercredi par le ministre iranien des Sports, Ahmad Donyamali. Selon lui, le contexte de guerre impliquant les États-Unis et Israël ne permet pas à la sélection iranienne de participer au tournoi dans des conditions normales.

« Depuis que ce gouvernement corrompu a assassiné notre guide, nous ne sommes pas dans les conditions de participer à cette Coupe du monde », a déclaré le ministre lors d’une interview accordée à la télévision iranienne.

Il a également affirmé que l’Iran faisait face à une situation particulièrement difficile. « Des mesures malveillantes ont été prises à l’encontre de l’Iran. Deux guerres nous ont été imposées en huit ou neuf mois et plusieurs milliers de personnes ont été tuées. Par conséquent, nous n’avons aucune possibilité de participer de cette manière », a-t-il ajouté.

Quelques instants après cette annonce, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a réagi sur le réseau social Instagram. Il a indiqué que le président américain, Donald Trump, lui avait assuré que l’équipe iranienne « est, bien sûr, la bienvenue pour participer au tournoi aux États-Unis malgré la guerre ».

Pour rappel, l’équipe nationale de football d’Iran avait été placée dans le même groupe que la équipe nationale de football de Belgique, l’équipe nationale de football d’Égypte et l’équipe nationale de football de Nouvelle-Zélande. Les trois rencontres de la sélection iranienne devaient se disputer sur le sol américain.