Dans un entretien exclusif accordé à Guinée360, l’économiste Mohamed Cissé décortique en profondeur la pénurie de liquidités en Guinée et ses répercussions sur l’économie nationale. Selon lui, cette crise n’est pas récente : elle résulte d’un processus complexe impliquant la Banque centrale, le gouvernement et le système bancaire, notamment à travers des prêts représentant près de 5 000 milliards de francs guinéens et des mesures strictes de contrôle monétaire.

Mohamed Cissé examine également l’impact des flux financiers dans le secteur des transports et le rôle du renforcement des dispositifs de suivi et de reporting, qui ont, selon lui, contribué à la raréfaction du cash. Il propose enfin des solutions concrètes pour redynamiser le circuit monétaire et relancer l’économie du pays.

L’intégralité de son analyse est à découvrir en vidéo ci-dessous.