Quarante-huit heures après la libération des proches de l’ancien ministre Tibou Kamara, enlevés à leur domicile le 3 mars 2026, le Parquet général près la cour d’appel de Kankan a publié un communiqué pour éclairer l’opinion publique sur la procédure.

Dans ce document rendu public ce mercredi 11 mars, le parquet informe que les deux personnes enlevées dans la nuit du 3 au 4 mars 2026 dans la préfecture de Dinguiraye ont été retrouvées saines et sauves dans le district de Fouga, situé à moins de 10 kilomètres du centre-ville où elles avaient été conduites par leurs ravisseurs.

À la suite de cet enlèvement, jugé « grave », le Parquet général avait adressé des instructions aux fins de poursuite judiciaire au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Faranah, ainsi qu’aux juges de paix de Dabola et de Dinguiraye, afin de retrouver sans délai les victimes, d’identifier, d’interpeller et de traduire devant la justice les auteurs, coauteurs et complices de ces faits. “Le parquet général se félicite aujourd’hui de la libération et des retrouvailles des victimes avec leurs familles. Il tient à saluer la mobilisation citoyenne et la collaboration des autorités administratives, des services de défense et de sécurité ainsi que de la population locale ayant contribué aux recherches”, se réjouit le parquet, qui précise que les enquêtes iront jusqu’au bout.

“Le parquet général tient à rassurer l’opinion publique que les enquêtes judiciaires se poursuivent activement afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cet enlèvement et de situer les responsabilités pénales des personnes impliquées”, ajoute le communiqué.

Par ailleurs, le Parquet général réaffirme son engagement à « garantir la sécurité des personnes et des biens et à faire respecter la loi dans l’ensemble du ressort de la cour d’appel de Kankan ».