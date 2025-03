Lors d’une conférence animée, ce mardi 11 mars 2025, par Sphère Consulting Guinée, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur la Santé et Sécurité au Travail, le directeur national du Service national de Santé au Travail, Dr Alhousseiny Yansané, a déploré la recrudescence des accidents de travail en Guinée. Il a appelé à une synergie d’actions pour lutter contre ce phénomène.

Selon les statistiques de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), chaque année, 270 millions de travailleurs sont victimes d’accidents, et 160 millions souffrent de maladies professionnelles, causant plus de 2 millions de décès dans le monde.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement guinéen en matière de protection et de surveillance de la santé des travailleurs, les organisateurs ont souligné la nécessité d’une synergie d’actions face à ces chiffres, qui témoignent d’une réalité alarmante.

“Nous devons adopter une approche proactive, anticiper les dangers et intégrer la culture de la prévention à tous les niveaux de nos organisations”, a déclaré Dr Alhousseiny Yansané, rappelant que la santé et la sécurité au travail doivent être un engagement collectif.

“Ces deux aspects ne peuvent être garantis par une seule entité ou une seule personne. C’est un engagement collectif qui nécessite la mobilisation de chacun. Chacun a un rôle à jouer pour identifier les risques et proposer des solutions”, a-t-il insisté.

Selon lui, depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir, la Guinée a réussi à élaborer un document de politique nationale de sécurité et de santé au travail, encadrant l’organisation et la pratique de la santé et de la sécurité au travail (SST) dans le pays.

“C’est une fierté, mais aussi un grand pas. Tous ces instruments mis en place favorisent les actions que vous êtes en train de voir aujourd’hui. Il y a deux ou trois ans, on ne voyait pas cela”, a-t-il affirmé.

Dr Yansané a assuré que, dans les mois et les années à venir, d’autres actions plus concrètes viendront s’ajouter, illustrant ainsi les progrès déjà réalisés par les autorités de la transition.