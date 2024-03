Selon la Charte de la transition en son article 53, les ministres sont nommés par décret sur proposition du Premier ministre. Qu’est-ce qui expliquerait donc le retard de la formation du gouvernement? Bah Oury aurait-il du mal à faire passer ses choix, deux semaines après sa nomination?

Le gouvernement Bernard Goumou a été dissout le 17 février 2024. Bah Oury est nommé Premier ministre, le 27 février. On sait déjà que, selon l’ossature du gouvernement, il y aura 27 ministères et deux secrétaires généraux, aux affaires religieuses et au gouvernement. Le président de la transition exige aussi qu’il y ait, “au moins, 30 % des femmes”, a annoncé le chef du gouvernement lors de la célébration de la journée internationale des femmes, le 8 mars à Kindia.

La question qui demeure toujours posée est pourquoi il n’y a toujours pas de gouvernement? Y aurait-il de désaccord sur le choix de personnes comme le laisse croire la rumeur faisant état de la réticence de Bah Oury à reconduire certains membres du gouvernement Goumou ? Ou alors ce retard serait tout simplement un simple prétexte de vouloir dissocier la bonne graine de l’ivraie?

Certains esprits sceptiques ont déjà prévenu qu’il ne fallait pas s’attendre à grand chose avec le futur gouvernement qui ne serait pas, à bien des égards, différent du précédent dans son manque de volonté à dialoguer avec les principaux acteurs politiques pour un retour à l’ordre constitutionnel apaisé.