A l’occasion d’un point de presse animé, ce lundi 11 mars 2024, le comité de crise sur les zébus en Guinée a dénoncé la détention de 71 citoyens de la sous-préfecture de Lainé située dans la préfecture de Lola.

Les faits remontent entre le 12 et 13 janvier 2024 suite à un conflit entre les bouviers et les populations de cette sous-préfecture de la Guinée forestière. Selon les représentants du comité de crise composés d’habitants de la localité et des avocats, lors de l’intervention des forces de défense et de sécurité, ceux-ci se seraient livrés à des actes de pillage et des arrestations arbitraires.

Au cours de cette opération menée par les unités de l’armée, de la police et de la gendarmerie, 71 hommes, femmes et enfants ont été arrêtés et déférés dans les prisons de N’Zérékoré, Kindia et Conakry.

À en croire Me Daniel Haba, ces détentions ont eu lieu en dehors de toute procédure légale, et de ce fait, il souhaite la libération de ses clients et invite les autorités au plus haut niveau de se saisir de ce dossier avant qu’il ne soit trop tard.

“Nous avons voulu attirer l’attention de l’État sur un fait qui est en train de sévir aujourd’hui dans toute la région de la Forêt. C’est un problème parce que si ces zébus sont chassés de Lainé où vont-ils aller puisque la Guinée est devenue leur Eldorado. Nous attirons l’attention des autorités locales pour nous permettre de contenir cette affaire. Nous sommes convaincus que les autorités à travers le gouvernement qui sera mis en place feront de cette lutte leur bataille. Nous sommes convaincus que le chef de l’État donnera des instructions fermes à son gouvernement afin de pallier définitivement le problème des zébus en Guinée qui ne font que rendre pauvre, faire pleurer les cultivateurs et les paysans.

Nous voudrions maintenant que ceux qui sont emprisonnés avant le mandat de dépôt du juge d’instruction soient libérés parce qu’il y a vice de forme. Ils ont été envoyés en prison avant que le juge d’instruction ne soit saisi. Nous ne voudrions pas rentrer dans les secrets de l’instruction, mais comme la liberté n’a pas de prix nous souhaitons vivement que ces soixante onze personnes qui croupissent dans les maisons centrales de Conakry, de Kindia soient libérés aussitôt que possible”.