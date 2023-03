Le couple Azaya et Djelykaba Bintou ont signé un contrat de production et de distribution avec le label musical français Keyzit, ce samedi 11 mars 2023 à Conakry.

Après une expérience de 3 ans avec le label français, le couple s’est engagé dans une nouvelle aventure. L’objectif visé est de hisser très haut, à l’échelle internationale la musique guinéenne.

Azaya et Djelykaba Bintou ont fait leurs preuves en Guinée. Désormais, ils veulent s’exporter à très les 5 continents et pour cela ils ont choisi Keyzit, un label musical dirigé par Moussa Wagué, avec plus de 20 ans d’expérience dans le domaine. Par ce contrat, le label discographique est chargé de produire, d’éditer et de distribuer les enregistrements de ces deux (2) icônes de la musique guinéenne.

Moussa Wagué n’est pas à sa première expérience en Afrique. En dehors de la Guinée, la maison de disques Keyzit est présente dans 10 autres pays sur le continent.

Le montant de ce contrat est resté confidentiel, mais on peut déjà pensé que l’enveloppe est lourde. Deux albums solos et un en commun sont attendus à travers cette collaboration et des tournées en Afrique et en Europe.

Les clips Love Pimenté et le Patronnat sont des fruits de la collaboration entre Keyzit et le couple disponible sur toutes les plateformes streaming.