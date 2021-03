Les usagers de la route Conakry-Labe sont confrontés à plusieurs difficultés. Au-delà du mauvais état de la route, s’ajoute les tracasseries qui existent entre passagers, chauffeurs et les hommes en uniforme postés tout au long de la nationale Conakry-Labé via Mamou, Dalaba et Pita pour ne citer que cela.

Joint au téléphone ce jeudi 11 mars 2021, Fatoumata Bah en partance pour Pita relate quelques problèmes dont sont victimes les usagers de la route. Selon elle, ce qui se passe sur la nationale Conakry – Labé est de la pire arnaque des hommes en tenue. L’État devrait songer à réglementer cette situation.

«À la rentrée de Mamou quand vous quitter de Conakry, il y a des hommes de la protection civile qui sont à la rentrée et qui exigent des papiers attestant que tu as fait un test de covid-19. Et si tu ne détiens pas ce papier, ils te réclament une somme de 50.000 GNF négociable jusqu’à 20.000fg. Mais moi, je n’ai pas payer parce que j’avais fait le test, mais ils y a plusieurs personnes qui ont été obligées de payer», explique t-elle.

Remontée, Fatoumata Bah déplore cette situation qu’elle qualifie d’arnaque de la part des hommes en tenues.

«Ce qui fait mal dans tout ça, il y a des agents de la protection civile qui n’avait pas de masques qui se permettent d’en réclamer des papiers attestant que tu as fait le test du Covid-19. Et aussi les voitures provenant de l’intérieur en partance pour Conakry ceux-ci n’ont pas été contrôlés. Et ceux qui se trouve dans les voitures personnelles ne sont pas soumis au contrôle également. Ils se focalisent juste sur les gens qui viennent de Conakry. Au-delà de cela chaque voiture qui passe doit payer une somme de 5000 GNF parfois 10.000 GNF . Ces agents se focalisent uniquement sur le papier attestant que tu as été soumis à un test covid-19 que de parler des cartes d’identité nationale», dit-elle.

Pour finir, Fatoumata Bah se demande quelle est cette loi guinéenne qui fixe ces règlements. Elle invite l’État à revoir ce qui se passe sur les routes nationales afin de stopper cette pratique ignoble.

Il faut donc rappeler que sur la nationale Conakry- Labé 7 sept (7) barrages sont érigés dans différents points. Une situation qui interpelle l’Etat à prendre des dispositions contre ces arnaques qui se font sur le dos des pauvres citoyens.