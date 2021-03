Pour ses deux prochains matchs des éliminatoires de la CAN 2021 contre le Mali à Conakry et contre la Namibie à Windhoek, Didier SIX vient de dévoiler la liste des 23 joueurs guinéens sélectionnés.

Didier SIX, sélectionneur de la Guinée vient de dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour les 2 matchs derniers matchs Syli en éliminatoires de la CAN 2021, contre le Mali ce 24 Avril à Conakry et contre le Malawi le 28.

Le milieu de terrain du Horoya AC, Morlaye SYLLA, sensation du Syli local lors du CHAN 2020, ainsi que ses copains Moussa Pinpin CAMARA, Yacouba Gnagna BARRY (Horoya AC), Mohamed Kalil TRAORÉ, Mohamed BANGOURA (CI Kamsar) et Naby CAMARA (Hafia FC) sont bien présent.

L’actuel meilleur buteur de la Ligue 2 française est également de la partie. Pour le reste, les cadres Naby KEITA, Amadou DIAWARA, Mady CAMARA seront bien là.

@JeuneElhadj